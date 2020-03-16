В столице продолжают дезинфекцию из-за риска распространения коронавируса (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня ночью по распоряжению властей была проведена дезинфекция в столичных парках.

Дезинфекция также продолжается во дворах жилых домов, в подъездах и на лестницах, в общественном транспорте и на остановках.

– Принимаются все необходимые меры для предотвращения заражения COVID-19. Нужно понимать, что ситуация куда серьёзнее, чем просто вирус. Власти делают всё возможное для предотвращения распространения инфекции. Рассчитываем в этом вопросе на поддержку каждого, – написал на своей странице в Facebook Ион Чебан.