В столице продолжается социальная кампания по сбору продуктов для нуждающихся

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Социальная кампания по сбору продуктов, запущенная примарией Кишинёва, продолжается и на этой неделе. Об этом на своей странице в Facebook написал Ион Чебан.

– Жители столицы могут купить различные нескоропортящиеся продукты в 5 сетях столичных магазинов и оставить их в специально организованных в супермаркетах боксах. Таким образом можно охватить как можно больше людей, нуждающихся в помощи. Кампания организована по просьбе граждан, которые хотят внести свой вклад и поддержать людей, испытывающих трудности, – написал примар.

По словам Чебана, 2 243 жителя столицы ежедневно получают социальную помощь. Так, на прошлой неделе нуждающимся было передано около 1 500 пакетов с продуктами. Еще 1 718 продуктовых пакетов были распределены между столичными учреждениями.

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