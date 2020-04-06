В столице продолжается дезинфекция общественных мест и улиц (ФОТО)

В столице продолжается дезинфекция общественных мест и улиц (ФОТО)

Городские службы, отвечающие за уборку и дезинфекцию во время пандемии, продолжают свою работу. В этом процессе задействовано 629 человек.

– Каждый работник экипирован подобающим образом. Средства для дезинфекции закуплены до конца месяца, – написал на своей странице в соцсети примар Кишинёва Ион Чебан.

Он уточнил, что неустанно следит за действиями, происходящими в городе, и проверяет выполнение мер по снижению риска распространения COVID-19.

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