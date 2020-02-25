В столице продолжается борьба с незаконными киосками, рекламными щитами и гаражами

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Муниципальные службы продолжают демонтировать киоски, рекламные щиты и гаражи, установленные в столице нелегально. Согласно информации, представленной преторами секторов, на прошлой неделе в столице было эвакуировано 14 киосков, а также убрано 37 фундаментов, на которых ранее располагались торговые точки.

Кроме этого, по данным пресс-службы примарии Кишинёва, за отчётный период было демонтировано 70 рекламных щитов и около 80 заборов различных размеров. Муниципальные службы продолжают эвакуировать объекты, незаконно установленные в общественных местах города, в том числе брошенные на улицах столицы машины. Только в секторе Рышкановка было обнаружено 42 транспортных средства, которые предстоит эвакуировать.

Вице-примар Виктор Киронда отметил в рамках оперативного заседания, что примария разрабатывает новую концепцию размещения коммерческих объектов и рекламных панно на территории города. Таким образом, в муниципии будет действовать иная политика в этой области, что позволит навести порядок в данной сфере.