В столице продолжается борьба с киосками и рекламными щитами: снесено уже более 600 незаконных конструкций (ФОТО)

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В столице продолжается демонтаж киосков, рекламных щитов, неработающих магазинчиков, фундамента этих киосков и заборов, установленных незаконно на земельных участках, принадлежащих муниципию.

За короткий период времени примарии удалось демонтировать 236 киосков и 452 рекламных щитов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил примар Кишинёва Ион Чебан, отметив, что это большой шаг для Кишинёва.

– Два с половиной месяца мы пытаемся сложить этот пазл. Столица начала «дышать» и выглядеть иначе после того, как были снесены сотни рекламных щитов и незаконно установленных киосков. Безответственность некоторых заставляет нас платить. Расплачиваться средствами из ресурсов примарии, потому что кто-то закрывал глаза на это много лет подряд, – написал Чебан.

Градоначальник отметил, что с этого времени закон будет соблюдаться, и у тех, кто любит «выезжать» за счет других граждан, больше не будет привилегий.

– Мы находимся только в начале пути. Мы можем создать столицу, которой будем гордиться, – подытожил он.