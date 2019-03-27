В столице прикрыли крупный наркопритон: полиция нашла наркотики на 200 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

0

В течение двух месяцев сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой сектора Рышкановка вели наблюдения за преступной деятельностью группы людей, причастных к сбыту марихуаны и этноботанических веществ. В результате были задержаны трое жителей Кишинёва в возрасте от 29 до 37 лет.

Некоторые из участников выращивали растения конопли, а затем продавали наркотик столичным потребителям, а другие производили этноботанические вещества. Сотрудники полиции осуществили несколько контрольных закупок, в результате которых приобрели марихуану по цене 100 леев за грамм и этноботаники по цене 150 леев за пакет.

В результате проведённых обысков было обнаружено и изъято около 3 кг наркотических веществ, сырьё, предназначенное для производства этноботаников, электронные весы, денежные средства и т. д. Стоимость конфискованных товаров составляет около 200 000 леев.

Подозреваемые находятся под стражей. Если их вина будет доказана, мужчинам грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.