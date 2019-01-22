В столице прикрыли крупную точку сбыта наркотиков (ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками при поддержке Национального инспектората расследований и прокуратуры Кишинёва в течение 2 месяцев отслеживали преступную деятельность группы лиц, занимавшейся сбытом наркотических средств на территории Республика Молдова посредством электронных приложений.

Членами преступной группы оказались три человека: две женщины и мужчина в возрасте от 20 до 23 лет, все жители Кишинёва. Наркотические средства прятались в местах общественного доступа. Через специальное приложение подозреваемые рекламировали товар, а также передавали покупателю координаты, по которым можно было забрать покупку. Оплата производилась посредством электронных платёжных терминалов.

Подозреваемые создали интернет-магазин, где рассказывали о типах, методах приобретения и получения наркотиков. Таким образом, потенциальный покупатель вносил нужную сумму посредством электронных платёжных терминалов, а после подтверждения оплаты получал указание на местоположение наркотиков. В качестве подтверждения внесения средств покупатель отправлял через приложение администратору изображение налоговой квитанции. Детали переписки сразу же удалялись.

Один из подозреваемых отвечал за изготовление банковских карт и электронных счетов для управления денежными средствами, полученными в результате незаконной продажи наркотиков. В результате обысков, проведённых в домах подозреваемых, были обнаружены различные виды наркотиков, банковские карты, денежные средства, приспособления для упаковки наркотиков, электронные весы, около 400 SIM-карт и другие предметы, указывающие на совершение преступлений.

Подозреваемые задержаны на 30 дней. Если они будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.