В столице прикрыли крупную наркогруппировку: изъята марихуана на 400 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками совместно с полицией и прокуратурой сектора Рышкановка пресекли деятельность группы лиц, которые занимались выращиванием и сбытом марихуаны.

В течение месяца следователи собирали информацию о деятельности ОПГ. Как выяснилось, члены группы приобрели оборудование, необходимое для выращивания конопли в лабораторных условиях. Лабораторию оборудовали в доме лидера группировки, мужчины 35 лет, который занимался выращиванием марихуаны. Остальные члены ОПГ сбывали наркотики.

10 марта был задержан 27-летний мужчина. При обыске у него нашли 5 пакетиков с растительной массой (около 10 граммов). Впоследствии были задержаны лидер группы и ещё один член ОПГ. Во время обысков в домах подозреваемых были обнаружены горшки с растениями конопли, высушенные растения конопли, несколько пластиковых контейнеров с марихуаной общей массой более 4 кг, а также более 150 000 леев. Доход от продажи изъятых наркотиков мог составить около 400 000 леев.

Задержанным грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.