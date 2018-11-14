В столице пресечена деятельность преступной группы, сбывавшей наркотики

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками совместно с Национальным инспекторатом расследований и Главным управлением уголовного преследования ГИП в течение 3-х месяцев следили за преступной деятельностью группировки, занимавшейся распространением наркотических веществ на территории Молдовы посредством электронных приложений.

В состав преступной группы вошли трое жителей столицы в возрасте от 20 до 23 лет, двое из которых являются студентами. Задержанные прятали наркотики в публичных местах: под деревьями, у бордюров, под камнями и т. д. Связь с покупателями осуществлялась через различные приложения для общения. Покупатель вносил нужную сумму посредством электронных платежных терминалов, а после подтверждения оплаты получал указание на местоположение наркотиков. Один из подозреваемых занимался открытием банковских карт для хранения денег, полученных от продажи наркотиков.

Молодые люди создали интернет-магазин, где размещали информацию о доступных видах наркотиков, методах оплаты и получения товара. Таким образом, потенциальный покупатель получал реквизиты электронного платёжного счета, на который должен был перевести средства за покупку наркотиков. Затем покупатель отправлял через электронное приложение изображение оплаченной квитанции и получал ссылку с указанием места, где спрятаны наркотики. Детали переписки сразу же удалялись.

В результате обысков в домах задержанных полиция обнаружила банковские карты, денежные средства, приспособления для упаковки наркотиков, электронные весы, пневматический пистолет, а также другие предметы, указывающие на совершение преступления. Также были раскрыты более 60 адресов, где задержанные прятали наркотики. На месте преступления были обнаружены более 200 доз наркотиков типа PVP.

По данным полиции, с начала года молодые люди продали наркотиков на 1,5 млн леев. Если они будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.