В столице посреди дороги задымился автомобиль

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На одной из улиц Кишинёва сегодня задымился автомобиль. Судя по фотографии, сделанной на месте происшествия, густой дым, исходящий из автомобиля, заполнил добрую часть дороги.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу не ответила на телефонный звонок, поэтому остаётся неизвестным, понадобилась ли помощь спасателей в данном ЧП, передаёт jurnal.md. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, органы правопорядка не получали сообщений о вмешательстве в данном случае.