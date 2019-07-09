В столице посреди дороги задымился автомобиль

В столице посреди дороги задымился автомобиль

На одной из улиц Кишинёва сегодня задымился автомобиль. Судя по фотографии, сделанной на месте происшествия, густой дым, исходящий из автомобиля, заполнил добрую часть дороги.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу не ответила на телефонный звонок, поэтому остаётся неизвестным, понадобилась ли помощь спасателей в данном ЧП, передаёт jurnal.md. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, органы правопорядка не получали сообщений о вмешательстве в данном случае.

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