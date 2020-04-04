В столице полным ходом идут работы по ремонту тротуаров (ФОТО)

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Задействованные в ремонте рабочие соблюдают все правила и нормы безопасности, рекомендованные специалистами. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

По словам градоначальника, сейчас ведутся реабилитационные работы, которые стартовали в прошлом году на тротуарах улицы Н.Зелинского и М.Садовяну. Кроме того, ремонтные работы ведутся на улицах И.Инкулец/Н.Тестемицану, И.Пеливан и М.Костин. Тротуары также ремонтируются на Московском проспекте в столичном секторе Рышкановка.

Ион Чебан сообщил, что вчера был завершён ремонт двора площадью 1 600 квадратных метров, который расположен у дома на Каля Ешилор 16/3. На эти работы из муниципального бюджета было выделено 800 тысяч леев.

– В этот период, несмотря на то, что мы тратим много времени на оснащение больниц и на борьбу с коронавирусом, в столице запущено много проектов. Их будет ещё больше, нам нужно только преодолеть этот кризисный период, – написал Чебан.

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