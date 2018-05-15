В столице полным ходом идет подготовка к Фестивалю семьи (ФОТО)

Мероприятие состоится на площади Великого национального собрания, начиная с 16.00.

Событие приурочено к Международному дню семьи, который отмечается сегодня, 15 мая, и пройдет под эгидой президента Молдовы Игоря Додона и при содействии Благотворительного фонда первой леди страны Галины Додон. Праздник продлится несколько часов, вход на него свободный.

Напомним, что ранее аналогичные мероприятия прошли в Комрате и Бельцах. Суммарно там в них приняли участие порядка 25 тысяч человек.