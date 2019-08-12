Карманники-рецидивисты орудовали в столичном общественном транспорте и были пойманы с поличным (ВИДЕО)

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Сотрудники столичной полиции задержали двух мужчин в возрасте 34 и 37 лет, соответственно, из Шолданештского района и муниципия Кишинёв, подозреваемых в карманных кражах. Ранее задержанные привлекались к ответственности за подобные преступления.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, первый инцидент произошёл 31 июля в троллейбусе №22, где подозреваемый вытащил из рюкзака 18-летней девушки 500 леев. Злоумышленник был задержан с поличным. Его сопроводили в Инспекторат полиции, где при нём были найдены украденные денежные средства.

Второй инцидент случился 9 августа в микроавтобусе №123, где подозреваемый, воспользовавшись невнимательностью 21-летней пассажирки, украл из её сумки кошелёк, в котором находились документы, банковские карты, 180 евро и 1 800 леев. Полицейские задержали подозреваемого, после чего нашли при нём все украденные вещи и вернули их потерпевшей.

По фактам карманных краж были возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит штраф, общественные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.