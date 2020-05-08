В столице поймали серийного автовора, вскрывавшего машины по ночам (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 20-летнего жителя Леовского района за кражи из автомобилей.

Выяснилось, что злоумышленник вскрыл не менее 6 автомобилей, которые были припаркованы во дворах домов в секторе Рышкановка. По ночам мужчина взламывал замки или разбивал окна авто и крал ценные вещи.

Вскоре подозреваемый был задержан, а часть похищенных товаров была обнаружена в его доме. Как выяснилось, мужчину ранее судили за кражи и грабежи.

За содеянное задержанному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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