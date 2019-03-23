В столице поймали подростка с полными карманами наркотиков (ВИДЕО)

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Он привлёк внимание правоохранителей странным поведением. Речь идёт о 17-летнем парне, который был задержан полицией.

Инцидент произошёл поздним вечером, когда Батальон патрулирования и оперативного реагирования следил за порядком на улицах столичного сектора Чеканы. У подъезда дома на улице Волутарилор полицейские заметили молодого человека, который проявлял подозрительное поведение, передаёт canal3.md.

Увидев полицейский, юноша принялся бежать, однако его удалось задержать. Во время личного обыска правоохранители обнаружили в карманах молодого человека 20 пакетов, в которых находилось белое вещество со специфическим запахом. Парня сопроводили в Инспекторат полиции, после чего в карманах его куртки было найдено ещё 40 пакетиков с запрещённым веществом.

Молодой человек не признался, что он является потребителем наркотических веществ. Найденный пакетики были направлены на экспертизу. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, парень рассказал позже, что он планировал продать наркотики.

Органы правопорядка возбудили уголовное дело. Несовершеннолетний находится на свободе, но в случае признания его вины, ему грозит тюремное заключение.