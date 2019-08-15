В столице поймали подростка, который обокрал минимум три машины (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника задержали 16-летнего жителя Кишинёва по подозрению в трёх кражах из автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, органы правопорядка установили, что в период с 10 по 13 августа подросток проник минимум в три автомобиля, припаркованных на улицах Мелестиу и Дечебал, из которых украл телефоны Samsung и Iphone. Ущерб, нанесённый хозяевам машин, составил 6 500 леев.

Впоследствии телефоны были найдены у подозреваемого. Их изъяли и вскоре вернут законным владельцам. В ходе допроса парень признал свою вину и сказал правоохранителям, что собирался продать украденное. Примечательно, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетнему грозит штраф в размере до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.