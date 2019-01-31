В столице поймали пьяного водителя, протаранившего припаркованный автомобиль (ВИДЕО)

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Этим утром сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте получили информацию о ДТП. Инцидент произошёл на улице Т. Владимиреску в секторе Рышкановка.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что автомобиль Skoda, за рулём которого находился 29-летний мужчина, врезался в припаркованный автомобиль Dacia. Оба автомобиля получили повреждения. Сотрудники правоохранительных органов почувствовали сильный запах алкоголя, исходящий от водителя, который совершил ДТП. Мужчина прошёл тест на алкотестере, который показал 0,46 мг/л.

Таким образом, водитель автомобиля Skoda получил штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов. За управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчину лишили водительского удостоверения. В соответствии с законодательством, нарушителю также придётся участвовать в общественных работах от 200 до 240 часов.