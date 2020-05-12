В столице поймали мужчину, который похищал из подъездов пожарные рукава (ВИДЕО)

В столице поймали мужчину, который похищал из подъездов пожарные рукава (ВИДЕО)

59-летний уроженец Кантемирского района был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за кражу.

Подозреваемый проник в подъезд жилого дома, расположенного на улице А. Рэдэуцану, и украл 7 пожарных рукавов. Нанесённый материальный ущерб оценивается в 4 000 леев.

Вскоре злоумышленника удалось задержать. Мужчина признался в содеянном. Стоит отметить, что ранее его задерживали за аналогичные преступления.

Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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