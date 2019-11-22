В столице поймали двух юных грабителей, напавших на прохожего (ВИДЕО)

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Двое жителей районов Каушаны и Резина в возрасте 18 и 19 лет были задержаны сотрудниками полиции сектора Чеканы за уличный грабёж.

Утром 7 ноября в полицию обратился 45-летний мужчина, который сообщил, что его ограбили двое неизвестных. По дороге домой к нему подошли двое пьяных юношей и сняли с руки часы Samsung, а также отобрали сумку с ценными вещами. Причинённый ущерб был оценён потерпевшей стороной в 10 920 леев.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Они признали свою вину.

Стоит отметить, что ранее молодые люди привлекались за аналогичные правонарушения. В соответствии с действующим законодательством им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.