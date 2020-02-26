В столице поймали 17-летнего серийного угонщика: на его счету минимум 16 преступлений (ВИДЕО)

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Несовершеннолетний был задержан следователями Инспектората полиции сектора Буюканы. Юноша подозревается в совершении серии угонов автомобилей. На его счету минимум 16 преступлений.

По данным пресс-службы столичной полиции, правоохранители получили большое количество жалоб от владельцев автомобилей, которые стали жертвами угонщика. В ИП Ботаника было зарегистрировано 6 подобных случаев, а на Буюканах – 2 случая. Преступник угнал ряд автомобилей марок “Toyota”, “Dacia”, “Opel”, “VW” и “Mercedes”. Полицейские находили автомобили брошенными и в аварийном состоянии. Общая сумма ущерба, нанесённая владельцам машин, составила 126 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. В ходе расследования было установлено, что в течение января-февраля 17-летний парень совершил минимум 16 угонов на территории столицы. В ходе допроса несовершеннолетний признался в содеянном и сказал полицейским, что угонял автомобили ради забавы.

Примечательно, что ранее юноша неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. По фактам угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.