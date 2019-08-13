В столице появятся троллейбусы, оснащённые видеокамерами

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Пятнадцать троллейбусов, оснащённых шестью бортовыми видеокамерами, будут введены в эксплуатацию до конца этого года. Информация представлена Кишинёвским управлением электротранспорта (КУЭТ).

Как пишет www.ipn.md, эта мера призвана исправить проблемы, с которыми сталкиваются водители троллейбусов при движении. Камерами будут оснащены троллейбусы, которые находятся в процессе сборки в КУЭТ. Четыре камеры будут располагаться в салоне, а ещё две – на контактной сети.

В настоящее время производится сборка восьми троллейбусов.