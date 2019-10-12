В столице появятся 5 новых троллейбусов с автономным ходом (ФОТО)

В столице появятся 5 новых троллейбусов с автономным ходом (ФОТО)

В столичной примэрии сообщили, что в настоящее время сотрудники муниципального предприятия RTEC собирают 5 новых троллейбусов на автономном ходу.

У новых единиц транспорта автономный ход будет составлять 30 км. Стоимость одного такого троллейбуса составляет 230 тысяч евро.

Все троллейбусы оснащены системами кондиционирования воздуха, 6 камерами видеонаблюдения и USB-разъёмами, вмонтированными в сиденья. Кроме того, транспортные средства оснащены LED-оптикой и зеркалами с электроприводом.

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