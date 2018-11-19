В столице появились в продаже первые новогодние ели (ВИДЕО)

Несмотря на то, что до новогодних праздников ещё около полутора месяцев, жители столицы уже могут приобрести главный мохнатый символ зимы, правда, пока искусственный. Тем, кто предпочитает украшать дома живыми елями, придётся подождать ещё месяц.

По словам администратора одного из столичных магазинов, за две недели продаж уже было куплено 1000 рождественских ёлок, стоимость которых составляет от 400 до 14 тысяч леев, пишет canal2.md.

Мы производим 6-7 типов елей от 30 см и до 25 м. От самых дешёвых до класса “премиум”. Материал, из которого изготавливают искусственные ели, относится к первой категории. Он не токсичен, иголки не осыпаются. Ствол и подножья изготовлены из металла, а это значит, что такое дерево прослужит как минимум 7-8 лет, – утверждает менеджер одного из магазинов.

По словам сотрудников Moldsilva, молдаване, которые хотят установить в своих домах живые ели, должны будут подождать около месяца.

В этом году мы предоставим потребителям 22 000 зимних деревьев, – заявил инженер лесничества Страшенского района Сергей Кихай.

Представители лесного хозяйства говорят, что в этом году ели подорожают в среднем на 5 леев и будут продаваться примерно за 85 леев за метр.