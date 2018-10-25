В столице появилась еще одна детская площадка

Ее установили во дворе жилого дома по улице Ион Крянгэ, 55. Площадка стала частью ранее разработанной и утвержденной программы фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева по благоустройству столичных дворов.

Как отметил на своей странице в соцсети председатель фракции Ион Чебан, работа в этом направлении продолжается.

– Собираем информацию и запросы от граждан посредством сайтов decide.md и petitia.md. Это два проекта Партии социалистов, предназначенные для общения с гражданами, – добавил он.

Напомним, по инициативе фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева в настоящее время ведутся работы по благоустройству столичных дворов: в них устанавливают детские и фитнес-площадки, восстанавливают дорожное покрытие, бордюры и освещение.