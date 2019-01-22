В столице подвыпивший мужчина в разгар ссоры пырнул ножом свою сожительницу

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В квартире жилого дома на Ботанике был найден труп женщины с ножевым ранением. Инцидент произошёл 20 января.

Как удалось установить, жертва вместе со своим сожителем и соседом распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между ними завязалась ссора, в результате которой сожитель взял кухонный нож и нанёс женщине удар в область грудной клетки. 41-летняя жительница столицы скончалась на месте, передаёт publika.md.

41-летний подозреваемый задержан на 72 часа. Полиция проводит расследование трагического случая.