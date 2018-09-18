В столице по инициативе ПСРМ ведутся работы по благоустройству дворов (СПИСОК)

В соответствии с программой, предложенной фракцией Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева в прошлом году, начиная с сегодняшнего дня в столичных дворах продолжатся работы по их благоустройству. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции Ион Чебан, который опубликовал список дворов и сроки выполнения работ.

Чебан напомнил, что речь идет о муниципальной программе со специальным назначением, предложенной социалистами в процессе принятия муниципального бюджета на 2018 год. Все адреса были включены в список в результате обращений жителей муниципия Кишинев, в том числе в рамках работы жилищно-коммунальной комиссии МСК, возглавляемой социалистами.

Как видно в документе, работы по благоустройству дворов во всех секторах муниципия должны быть завершены к 23 ноября. По состоянию на 1 сентября работы были завершены по дворах по адресам: Роз, 15, а также Петру Заднипру, 14/2, 16/2 и 16/1.

Ознакомиться со списком дворов, в которых только предстоят работы, можно ниже: