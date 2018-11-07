В столице по инициативе ПСРМ начали устанавливать фитнес-площадки (СПИСОК)

В Кишиневе стартовал процесс установки фитнес-площадок (воркаут) во дворах. Инициатива принадлежит фракции Партии социалистов в МСК.

Стоит отметить, что ранее, благодаря стараниям советников ПСРМ, в кишиневских дворах появились десятки детских площадок, отметил на своей странице в соцсети мунсоветник Партии социалистов Никита Цуркан.

– Напоминаю, что если ваш двор (по какой-то причине) обошли вниманием (нет ни детской площадки, ни площадки для воркаута), вы можете подать заявление на их установку. Обращайтесь в 18 кабинет примэрии (кабинет фракции ПСРМ), там вам объяснят процедуру и проверят, есть ли ваш адрес в списке на установку, – добавил он.