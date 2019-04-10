В столице планируют установить ещё 10 почтовых терминалов: где их можно будет найти

Государственное предприятие «Почта Молдовы» объявляет о расширении почтовых терминалов в Кишинёве.
В ходе пресс-конференции, организованной вчера в связи с открытием новых терминалов, директор ГП «Почта Молдовы» Сергей Настас отметил, что число людей, которые активно пользуются почтовыми терминалами, продолжает расти, в связи с чем было принято решение расширить сеть. Он также сказал, что в муниципии Кишинёв должны функционировать минимум 100 почтовых терминалов, сообщает пресс-служба ведомства.
– ГП «Почта Молдовы» готово сотрудничать с онлайн-магазинами для того, чтобы упростить их деятельность, и стать удобнее для клиентов, – отметил Сергей Настас.
Новые почтовые терминалы будут установлены по следующим адресам:
- ул. Сармизеджетуса, 35/1 (магазин Linella №42);
- ул. Язулуй, 4/1 (магазин Linella №43);
- ул. Василе Лупу, 59/4 (магазин Linella №81);
- ул. Василе Александри, 19 (почтовое отделение MD-2009);
- ул. Каля Ешилор, 47 (почтовое отделение MD-2069);
- ул. Волунтарилор, 14/2 (почтовое отделение MD-2037);
- бул. Дачия, 34 (почтовое отделение MD-2060);
- ул. Пьяца Гэрий, 3 (почтовое отделение MD-2000);
- ул. Париж, 51 (почтовое отделение MD-2051);
- ул. Куза-Водэ, 24 (магазин Linella №83).
Стоит отметить, что на данный момент на территории Кишинёва функционируют 20 почтовых терминалов. Карту их расположения можно найти здесь.