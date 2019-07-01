В столице пьяный водитель заперся в машине от полицейских (ВИДЕО)

В столице пьяный водитель заперся в машине от полицейских (ВИДЕО)

Инцидент произошёл этим утром на бул. Дмитрия Кантемира. Патрульные инспекторы остановили водителя автомобиля Lexus, который находился в стадии опьянения.

Когда правоохранители попросили у мужчины документы, тот сел на пассажирское сиденье и заперся в машине. Водитель вёл себя неподобающим образом и не хотел подчиняться законным требованиям полицейских. Мужчина также отказался пройти тест на алкоголь. В результате нарушителя всё же удалось доставить в инспекторат для выяснения всех обстоятельств.

Ещё два пьяных водителя были остановлены в Криулянах. Тест на наличие алкоголя в крови одного из них показал 1,07 мг/л алкоголя, а другого – 0,86 мг/л. У двух других водителей из Унген тесты показали, соответственно, 0,77 мг/л и 0,58 мг/л. Всего за выходные сотрудники НИП отстранили от управления более 60 пьяных водителей.

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