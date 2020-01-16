В столице пьяный водитель врезался в дерево: двое пассажиров в больнице (ФОТО)

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Двое молодых людей попали в больницу в тяжёлом состоянии после того, как автомобиль, в котором они находились, врезался в дерево. Авария произошла прошлой ночью в центре столицы, на пересечении улиц В. Александри и Лакулуй.

По данным полиции, 21-летний водитель Honda находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина потерял контроль над управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево, пишет deschide.md.

Двое пассажиров в возрасте 20 и 22 лет были госпитализированы. Водитель был задержан на 72 часа, а на его имя было возбуждено уголовное дело.