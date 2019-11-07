В столице пьяный водитель разбил рекламное панно и своё авто (ФОТО)

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Авария произошла ранним утром на улице Каля Ешилор. Автомобиль BMW, которым управлял 28-летний водитель, врезался в бордюр, а затем в рекламный щит.

В результате столкновения от автомобиля осталась груда металлолома, пишет unimedia.info. Водителю грозит штраф в 1 500 леев, 6 штрафных пунктов и уголовное дело.

По данным пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, водитель был пьян. Результат теста показал 0,95 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.