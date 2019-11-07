В столице пьяный водитель разбил рекламное панно и своё авто (ФОТО)

В столице пьяный водитель разбил рекламное панно и своё авто (ФОТО)

Авария произошла ранним утром на улице Каля Ешилор. Автомобиль BMW, которым управлял 28-летний водитель, врезался в бордюр, а затем в рекламный щит.

В результате столкновения от автомобиля осталась груда металлолома, пишет unimedia.info. Водителю грозит штраф в 1 500 леев, 6 штрафных пунктов и уголовное дело.

По данным пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, водитель был пьян. Результат теста показал 0,95 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md