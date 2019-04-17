В столице пьяный водитель, пытаясь избежать штрафа, укусил полицейского (ВИДЕО)

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Водитель, которого остановили сотрудники патрульной службы за нарушение ПДД, отказался подчиниться требованиям правоохранителей весьма оригинальным образом. Находясь в состоянии опьянения, мужчина укусил одного из патрульных за палец.

По словам свидетелей, нарушитель неоднократно игнорировал сигналы полиции. Наконец, когда мужчину остановили и попросили представить документы, тот укусил одного из инспекторов за палец, пишет zugo.md.

Водителя вывели из машины, но, несмотря на это, он не отпустил палец полицейского и продолжил настаивать на том, чтобы его оставили в покое.

К данному моменту неизвестно, какое наказание грозит агрессивному нарушителю. Обстоятельства инцидента выясняются.