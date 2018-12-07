В столице пьяный водитель протаранил припаркованную машину (ВИДЕО)

Водитель Opel, находящийся под воздействием алкоголя, врезался в припаркованный автомобиль и хотел скрыться с места преступления. Инцидент произошёл вечером 5 декабря на бульваре Штефан чел Маре.

В какой-то момент подвыпивший водитель потерял контроль над управлением и врезался в автомобиль Kia, припаркованный на обочине дороги. Нарушитель как ни в чём не бывало попытался продолжить движение, однако проезд ему заблокировал другой автомобилист, который стал случайным свидетелем ДТП.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал 1,02 промилле. Перед камерой мужчина отрицал, что сел за руль в состоянии опьянения, передаёт canal3.md.

Нарушителю грозит штраф за вождение в нетрезвом виде. Обстоятельства инцидента выясняются.