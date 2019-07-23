В столице пешеход-нарушитель набросился с кулаками на водителя такси (ВИДЕО)

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Неприятный инцидент произошёл 20 июля в столичном секторе Буюканы. Водитель такси получил несколько ударов кулаком по лицу от пешехода.

Момент хулиганского нападения попал на камеру другого участника движения, который затем разместил видео в социальной сети, пишет realitatea.md. По словам очевидца, водитель такси сделал замечание пешеходу, переходящему улицу в неположенном месте: в нескольких метрах от “зебры”. Нарушителя возмутило замечание водителя, и он набросился на таксиста с кулаками.

Сотрудники полиции пытаются установить личности обоих мужчин. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.