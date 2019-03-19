В столице пенсионеры получат проездные на общественный транспорт нового типа (ФОТО)

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С 1 апреля текущего года пенсионеры, живущие в Кишинёве, которые бесплатно ездят в общественном транспорте, получат годовые абонементы нового типа.

Как сообщает пресс-служба примэрии муниципия, документы были введены в оборот с 1 марта, однако в течение месяца, до 1 апреля, пенсионеры могут использовать и старые годовые проездные на общественный транспорт. Тем не менее пенсионеров проинформировали о необходимости поменять проездные документы.

Новый абонемент будет действительным до 31 марта 2020 года. Затраты, связанные с обновлением абонементов, несёт столичное Управление электротранспорта и Автобусный парк Кишинёва.

Примэрия столицы объявила, что замена проездных для пенсионеров вызвана изменениями в размере пенсии/месячного дохода получателей до 3 000 леев, а также повышением мер безопасности документов этого типа. Решение о выпуске новых проездных для поездок на общественном транспорте в столице недавно одобрил Муниципальный совет по предложению Управления электротранспортом.

Столичные пенсионеры с ежемесячным доходом менее 3 000 леев пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте. Они могут выбирать между ежемесячной выплатой в 70 леев на проезд или и годовым проездным.