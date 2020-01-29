В столице откроется филиал Музея обороны и блокады Ленинграда (ФОТО)

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Об этом стало известно после посещения генпримаром Кишинёва Ионом Чебаном и делегацией жителей блокадного города из Молдовы Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Петербурге. Подробности на своей странице в соцсети рассказал руководитель общественной организации «Национальный комитет «Победа» Алексей Петрович.



В ходе встречи с директором музея Еленой Лезик молдавской стороной была озвучена инициатива об открытии на базе одного из учебных заведений Кишинёва филиала Музея обороны блокады Ленинграда. Елена Витальевна горячо подлежала данную инициативу, которая впоследствии также была поддержана и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, – отметил Алексей Петрович.

Также по поручению представительства Россотрудничества в фонд музея были переданы снимки города, сделанные неизвестным фотографом в годы блокады. Снимки были переданы в Россотрудничество кишинёвским архитектором Михаилом Орловым. В музей также был передан печатный материал, вышедший в память об участнике обороны Ленинграда, реставраторе и искусствоведе Кире Роднине.

Собранная им коллекция средневековых икон сегодня является национальным достоянием нашей страны, а спасённая и восстановленная его руками Каушанская церковь – жемчужиной молдавского зодчества, – уточняется в сообщении.