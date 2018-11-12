В столице отец и сын устроили кровавую пьяную драку (ВИДЕО)

Неприятный инцидент произошёл в столичном секторе Буюкань. Отец и сын, оба в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в полицейский участок после того, как устроили потасовку в своей квартире. Полицию вызвали обеспокоенные соседи.

Всё началось бы после того, как сын запер входную дверь и не позволил отцу войти в квартиру. Только через час он впустил мужчину, и между ними завязалась драка, сообщает publika.md.

Разъярённый отец ударил сына по голове тяжёлым предметом, причинив легкие травмы. На место происшествия также прибыла бригада врачей.

– Я выпивал со своими бывшими коллегами по учёбе и принципиально не хотел открывать дверь. Я просто хотел выспаться, – прокомментировал случившееся сын.

Отец отказался комментировать что-либо перед камерой.

По словам соседей, скандалы в этой семье не прекращаются вот уже 11 лет.

– Не проходит и дня, чтобы они не шумели: постоянные драки, потасовки. Все проблемы исходят от отца, который не даёт своим трём сыновьям покоя, – утверждают они.

Оба участника драки были доставлены в Инспекцию полиции Буюкань для дальнейших разбирательств.