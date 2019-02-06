В столице осудили главаря банды, продавшего наркотики на 6 000 000 леев (ФОТО)

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Решением суда сектора Чокана от 31 января 2019 года 30-летний житель столицы был приговорён к тюремному заключению за распространение наркотиков и отмывание денег, полученных от торговли наркотиками.

В 2016 году обвиняемый основал преступную группу и внедрил схему сбыта наркотиков в особо крупных размерах. Мужчина закупал наркотики из Украины и Китая и пересылал на территорию Республики Молдова посредством почтовых посылок и т. д.

Посредством канала Telegram задержанный размещал информацию о продаже наркотиков. Клиенты вносили средства на закупку наркотических веществ на банковские счета, указанные мужчиной, а после этого получали информацию о местонахождении товара.

Было установлено, что вплоть до июля 2018 года преступная группа на территории Республики Молдова успела реализовать наркотики на сумму более 6 миллионов леев. Чтобы скрыть следы преступной деятельности, лидер группы распределял деньги по разным банковским счетам, а также покупал криптовалюту.

Суд признал организатора преступной группы виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в тюрьме закрытого типа. По требованию прокуроров суд распорядился о конфискации в пользу государства финансовых средств, полученных в результате совершения преступлений.