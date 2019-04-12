В столице обнаружили и изъяли крупную партию оружия и боеприпасов (ВИДЕО)

В столице обнаружили и изъяли крупную партию оружия и боеприпасов (ВИДЕО)

Следователи столичного управления полиции задержали группу людей, которые незаконно ввезли в страну и попытались сбыть на территории Кишинёва партию оружия и боеприпасов без документов о происхождении и соответствующих разрешений. Объявления о продаже размещались на различных веб-сайтах.

Так, 11 апреля в секторе Чеканы у 16-летней несовершеннолетней были изъяты 14 единиц оружия и 800 единиц патронов, предназначенные для продажи третьим лицам. Изъятый товар был отправлен на экспертизу.

В настоящее время предпринимаются шаги для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных лиц к ответственности.

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