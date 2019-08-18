В столице обнаружили человеческие останки

Вечером 17 августа в службу 112 поступил звонок о том, что на улице Василе Александри, вблизи здания бывшего кинотеатра, были найдены человеческие останки. На место происшествия выехала оперативная группа, а также судмедэксперт. 

Как сообщает пресс-служба Управления полиции, удалось установить, что останки нашли сотрудники предприятия “Termoelectrica” во время проводимых ими работ. Ранее на этом месте находилось захоронение. По словам судмедэксперта, кости были в земле с давнего времени. 

Останки были направлены на экспертизу для выяснения всех обстоятельств, отмечает источник.

 

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