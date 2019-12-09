В столице немного снизились цены на жильё

0

Стоимость жилья на вторичном рынке упала на 1% и достигла в ноябре 528 евро за кв. м. И это после того, как четыре месяца подряд цены оставались на уровне 533 евро. Хотя цена незначительно снизилась, она остаётся выше уровня начала года в 520 евро.

Самые дорогие квартиры по-прежнему находятся в столичном секторе Центр и продаются по цене на 18-20% выше средней по рынку, пишет moldpres.md. Самые дешевые квартиры можно приобрести в секторе Буюканы. Самыми дорогими, учитывая цену за квадратный метр, являются однокомнатные квартиры в секторе Центр. Цена на них доходит до 657 евро, а четырёхкомнатные квартиры продаются в среднем по 488 евро за кв. м.

Агенты по недвижимости отмечают высокие темпы развития рынка недвижимости в 2019 году как с точки зрения количества продаж, так и количества сданных в эксплуатацию домов. Так, по данным Агентства госуслуг, за 9 месяцев этого года в кадастре недвижимости было зарегистрировано 19 822 сделки купли-продажи квартир, что сопоставимо с показателем за весь 2018 год в 20 407 сделок и выше уровня 2018 года, когда было продано и куплено 18 422 квартиры.

По данным Агентства, большинство сделок в 2019 году было зарегистрировано в Кишинёве – 13 385. С другой стороны, в сегменте частных домов наблюдается обратная тенденция: большинство сделок осуществляются в других регионах, пишет источник.

По данным Национального бюро статистики, в январе-сентябре 2019 года было введено в эксплуатацию 6 593 единицы жилья (квартиры и частные дома) общей площадью 499,8 тыс. кв. м, что на 58,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.