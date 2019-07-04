В столице неадекватный водитель повредил чужое авто и скрылся с места происшествия (ВИДЕО)

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Инцидент, по сообщениям очевидцев, произошёл на одной из столичных улиц. Запись хулиганских действий водителя попала на камеру другого участника движения.

Как пишет publika.md, неадекватный мужчина, вероятно, в стадии опьянения, выехал с автозаправочной станции и задел чужую машину. Нарушителя попытался остановить другой мужчина, однако водитель продолжил двигаться и несколько раз ударил чужое авто.

В результате, пытаясь вытащить дебошира из машины, подоспевший на помощь мужчина сам ударился о стекло и разбил его.

Нарушитель сбежал с места происшествия. Полиция проводит расследование инцидента.