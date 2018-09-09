В столице насмерть сбили мужчину (ВИДЕО)

63-летний житель Кишинева переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на столичной улице Каля Орхеюлуй.

Жертва проживал в доме поблизости. Соседи отзываются о нем как об очень хорошем человеке. Вместе с тем они говорят, что это далеко не первое ДТП на этом участке и ранее уже обращались к властям с просьбой установить там светофор, но тщетно.

Сбившему насмерть мужчину водителю 47 лет. Он отказался давать комментарии журналистам. По словам полицейских, мужчина родом из города Крикова.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ДТП выясняются, пишет publika.md.