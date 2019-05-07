В столице начнут наносить дорожную разметку лишь в середине мая

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Нанесение разметки на дорогах столицы начнется в середине мая. По словам представителей местной публичной власти, работы займут два месяца.

В первую очередь будет нанесена поперечная разметка – пешеходных переходов, а затем – продольная. Нерегулируемые светофорами переходы и с высоким риском дорожно-транспортных происшествий будут размечены белым и красным цветами, чтобы обратить внимание участников дорожного движения, пишет moldpres.md.

В этом году муниципалитет закупил 70 тонн белой краски и три тонны красной и желтой краски на общую стоимость более 2 миллионов леев. На более загруженных улицах разметка будет повторно нанесена осенью.