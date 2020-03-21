В столице начался ремонт дорожного покрытия и тротуаров (ФОТО)

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Работу по ремонту тротуаров, начатые в прошлом году, ведутся по улицам Н. Зелинского и М. Садовяну. На следующей неделе будут отремонтированы улицы М. Костин, И. Инкулец, Н. Тестимицану, И. Пеливан, а также тротуары на Московском проспекте.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил примар Кишинёва Ион Чебан. По его словам, в ремонтных работах ежедневно задействованы 60 рабочих и около 40 единиц спецтехники.

Все люди, участвующие в ремонтных работах, соблюдают необходимые меры защиты от COVID-19, – уточнил градоначальник.

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