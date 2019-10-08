В столице начали работы по подготовке снегоуборочной техники

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Работы по подготовке техники к зиме находятся в самом разгаре. Сотрудники предприятия “Exdrupo” заверили в полной готовности отреагировать в случае снегопада.

Как сообщил для moldpres.md директор “Exdrupo” Марчел Застынчану, сейчас на балансе предприятия – 76 единиц техники. До конца года столичные власти приобретут ещё три единицы, которые будут использоваться в том числе в снегоуборочных работах.

Глава “Exdrupo” также отметил, что на предприятии хранится 2 тыс. тонн противоскользящего материала. Ещё примерно по 12 тысячам тонн заключены контракты, и материал вскоре должен быть доставлен, пишет источник.