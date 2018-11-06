В столице начали кампанию по информированию молодежи о вреде наркотиков (ВИДЕО)

Управление полиции муниципия Кишинев совместно с Ассоциацией «Didactica Aplicată», Ассоциацией «Inițiativa Pozitivă» и Институтом уголовного права и прикладной криминологии инициировали кампанию по информированию молодежи под названием «Я люблю жизнь – я говорю наркотикам НЕТ!».

Цель кампании – предотвращение употребления наркотиков и информирование населения о связанных с наркотиками рисках. Инициаторы говорят, что хотят донести до молодёжи информацию о негативных последствиях употребления наркотиков, а также вовлечь население, особенно молодых людей, в кампанию по профилактике наркомании.

Сегодня, в рамках данной кампании, в VII-XII классах столичного лицея «Петру Рареш» прошли лекции на тему влияния наркотиков на организм и развитие личности. Подростки также получили возможность участия в конкурсе «Скажи НЕТ наркотикам», который проходил в рамках кампании. В ходе мероприятия с полезной информацией ознакомилось около 500 детей.