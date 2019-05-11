В столице началась подготовка бассейнов к летнему сезону (ВИДЕО)

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Бассейны готовят к началу нового сезона. В зоне отдыха недалеко от столицы рабочие разделились на группы – одни чистят бассейн, другие обустраивают территорию, передаёт publika.md.

Готовим бассейн к лету, чтобы людям было приятно проводить тут время. Убираем мусор, косим траву. Мы тщательно готовимся к открытию: продумываем пенные вечеринки, концерты для детей, – рассказала администратор одного из бассейнов Михаэла Ону.

Те же заботы и в других зонах отдыха.

Подготавливаем газоны и клумбы, следим за чистотой воды. Готовим стены бассейна к покраске и дальнейшей дезинфекции, – уточнил администратор зоны отдыха Михай Кеяну.

Входные билеты в зоны отдыха с бассейнами прошлым летом стоили от 100 до 250 леев. Администраторы обещают – этим летом цены останутся на прежнем уровне.