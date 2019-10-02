В столице началась кампания по осенней уборке города

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В понедельник, 30 сентября, стартовала осенняя кампания уборки территорий города, которая продлится до 8 декабря. Об этом сообщили в столичной примэрии.

В течение отчётного периода будут проводиться работы по очистке улиц и систем канализации, тротуаров, остановок, работы по благоустройству и уборке территорий социальных учреждений и дворов жилых домов, а также ликвидации несанкционированных свалок и т. д. Непосредственными участниками кампании по уборке являются: МП “Asociația de gospodărire a spaţiilor verzi”, Главное управление общественного транспорта и путей сообщения, Главное жилищно-коммунальное управление, управляющие жилых блоков, претуры секторов и т. д.

Субъекты, участвующие в кампании по осенней уборке, обеспечат выполнение следующих работ:

– выполнение работ по очистке территорий, относящихся к жилым домам (внутридворовых зон), в том числе детских игровых площадок, площадок для сбора бытовых отходов, территорий зелёных насаждений, спортивных площадок и т. д.;

– вывоз мусора с площадок и последующая сортировка отходов;

– уборка на остановках общественного транспорта и площадках для сбора отходов, расположенных на улицах;

– ликвидация несанкционированных свалок;

– очистка, санитарная обработка и сбор листвы с тротуаров, пешеходных аллей в парках, скверах, с территорий школ, детских садов, вузов, колледжей, больниц и поликлиник;

– механизированная уборка городских улиц в осенний период;

– постоянная чистка коллекторов, колодцев и систем канализации на территории города.

В то же время жителей столицы и экономических агентов призывают не поджигать листья и другие растительные отходы, поддерживать в чистоте участки, прилегающие к частным домам и территорию, которая находится рядом с управляемой ими недвижимостью. В случае невыполнения этих требований физические и юридические лица будут оштрафованы.