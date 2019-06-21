В столице на женщину с детьми напал агрессивный “хозяин” территории (ВИДЕО 18+)

Ссора с кулаками произошла в столичном парке после того, как мужчина, назвавший себя “хозяином” территории, не позволил мамам гулять с детьми на, якобы, частном участке. В какой-то момент мужчина толкнул одну из женщин, и та упала на землю на глазах плачущих детей.
Инцидент произошёл вчера вечером в парке на улице Петрикань, пишет jurnal.md. Мамы вступили в словесную перепалку с мужчиной, который не разрешал им гулять по парку, мотивируя это тем, что это – частная территория.
После нескольких минут ссоры мужчина сильно толкнул одну из женщин, и она упала. Нападавший поспешил скрыться с места происшествия.
Пострадавшую госпитализировали, она написала жалобу в полицию.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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