В столице на женщину с детьми напал агрессивный “хозяин” территории (ВИДЕО 18+)

В столице на женщину с детьми напал агрессивный “хозяин” территории (ВИДЕО 18+)

Ссора с кулаками произошла в столичном парке после того, как мужчина, назвавший себя “хозяином” территории, не позволил мамам гулять с детьми на, якобы, частном участке. В какой-то момент мужчина толкнул одну из женщин, и та упала на землю на глазах плачущих детей.

Инцидент произошёл вчера вечером в парке на улице Петрикань, пишет jurnal.md. Мамы вступили в словесную перепалку с мужчиной, который не разрешал им гулять по парку, мотивируя это тем, что это – частная территория.

После нескольких минут ссоры мужчина сильно толкнул одну из женщин, и она упала. Нападавший поспешил скрыться с места происшествия.

Пострадавшую госпитализировали, она написала жалобу в полицию.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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